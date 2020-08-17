شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد فى حضرة "صحة البرلمان" اليوم.. وكورونا يتصدر المناقشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستستعرض اليوم الإثنين خطة وزارة الصحة للمرحلة المقبلة للعالم المالى والتنموي الجديد 2020/2021 بحضور الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستستعرض معها كل الجهود خلال المرحلة الماضية والخطة الموضوعة للنهوض بالمنظومة خلال الفترة المقبلة.

وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن أزمة فيروس كورونا وما تفرضه من مستجدات وآلية التعامل داخل مستشفيات العزل واقتراحات النواب للمرحلة المقبلة وما تتطلبه من إجراءات حتى الوصول لصفر إصابات ستكون على رأس المناقشات.

واعتبر وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنه رغم تراجع الإصابات إلا أنه لابد من استمرار الحذار والالتزام بالاتباع للإجراءات الاحترازية والتدابير لمنع انتشار العدوى مجددًا وارتداء الكمامة والالتزام بمراعاة المسافات المتباعدة.

دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى تحميل تطبيق صحة مصر للتعرف على أقرب عيادة متنقلة للكشف والعلاج مجانًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

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وكشفت اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل إلى 61 % بعد ارتفاع عدد المتعافين 58835 متعافيًا.

وقالت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان أن إجمالي الاصابات بالفيروس بلغت 96336 إصابة حتى الآن فيما بلغت نسبة الوفيات بكورونا 5.1% بعد تسجيل 5141 حالة وفاة.