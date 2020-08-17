معيط: الاعتماد الإضافي لموازنة العام الماضي لا يؤثر على العجز الكلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن فتح اعتماد إضافي بموازنة عام 2019-2020 بنحو 80 مليار جنيه وفقًا للقانون الذي صدَّق عليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يؤثر على قيمة العجز الكلي في العام المالي السابق،

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف الوزير أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن عدم تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية جديدة خلال السنوات المقبلة.

وذكر أن الاعتماد الإضافي لموازنة العام المالي الماضي ساعد في تنفيذ بعض الإجراءات التي تُسهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي الحالي والأعوام التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة في الأعوام السابقة، وكذلك زيادة متوسط عمر الدين العام.

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وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تتضمن أيضا الإسراع في فض جزء كبير من التشابكات المالية مع وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للتعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وتخفيف العبء عن كاهل المالية العامة.

وأوضح أنه تم، من خلال هذا الاعتماد الإضافي، إتاحة مساحة مالية إضافية لتمويل سداد سندات صفرية الكوبون لبعض البنوك المحلية قبل موعد استحقاقها على ضوء الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الأوراق المالية المحلية، وإعادة إصدار معظم المبالغ المستحقة لهذه البنوك المحلية في شكل سندات جديدة لمدة تزيد على عامين وبأسعار فائدة أقل من السندات القائمة بنحو 6%.

وأفاد الوزير أن هذا الإجراء يُسهم في خفض تكلفة وأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة، والعمل على إطالة عمر الدين؛ بما يُساعد على خلق مساحة مالية إضافية تسمح بتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وفي مقدمتها: تطوير منظومتي الصحة والتعليم.