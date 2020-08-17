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هونج كونج تمدد إجراءات التباعد الاجتماعي في ظل ارتفاع حالات الاصابة بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب ا):

أعلنت حكومة هونج كونج اليوم الاثنين أنه سوف يستمر حظر تناول الطعام في المطاعم خلال الليل لمدة أسبوع أخر، وذلك بعدما سجلت المدينة 46 حالة إصابة جديدة بفيروس .

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست أنه سوف يتم تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي، التي تشمل حظر تجمع أكثر من شخصين وارتداء الكمامات إجباريا في الأماكن العامة حتى 25 أغسطس الجاري.

ويشار إلى أن إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في المدينة يبلغ 4480 حالة ، بالإضافة إلى 69 حالة وفاة.

وقال مصدر حكومي" معدلات الاصابة مازالت مرتفعة، لذلك هناك حاجة للاستمرار في إجراءات التباعد الاجتماعي لمدة أسبوع أخر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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