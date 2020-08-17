هونج كونج تمدد إجراءات التباعد الاجتماعي في ظل ارتفاع حالات الاصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب ا):

أعلنت حكومة هونج كونج اليوم الاثنين أنه سوف يستمر حظر تناول الطعام في المطاعم خلال الليل لمدة أسبوع أخر، وذلك بعدما سجلت المدينة 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست أنه سوف يتم تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي، التي تشمل حظر تجمع أكثر من شخصين وارتداء الكمامات إجباريا في الأماكن العامة حتى 25 أغسطس الجاري.

ويشار إلى أن إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في المدينة يبلغ 4480 حالة ، بالإضافة إلى 69 حالة وفاة.

وقال مصدر حكومي" معدلات الاصابة مازالت مرتفعة، لذلك هناك حاجة للاستمرار في إجراءات التباعد الاجتماعي لمدة أسبوع أخر".