صور.. وزير التنمية المحلة يفتتح محطة مياه بتكلفة 530 مليون جنيه في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين: افتتح اللواء محمد الشعراوى وزير التنمية المحلية محطة المياه المرشحة في مدينة طنطا التى بلغت تكلفتها ٥٣٠ مليون جنيه، في حضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية. وأكد المهندس عادل عطية رئيس شركة المياة والشرب والصرف الصحى، أن التكلفة المبدئية للمحطة بلغت ٤١٠ ملايين جنيه، بطاقة ٦٠٠ لتر، والمرحلة الثانية بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه بطاقة ١٤٠٠ لتر. ومن المقرر أن يفتتح وزير التنمية المحلية خلال زيارته لمحافظة الغربية اليوم الاثنين، المنطقة اللوجستية.

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