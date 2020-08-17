مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة على "صحراوي بلبيس" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
لقي شخص، مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالشرقية.
تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة بلبيس، بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة المركز، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.
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