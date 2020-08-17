وزارة الدفاع الافغانية: مقتل 23 من عناصر طالبان في اشتباكات متفرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الافغانية وسلطات عسكرية أخرى، اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 23 فردا من عناصر طالبان، في اشتباكات متفرقة وقعت بأقاليم بادجيس وغزني وميدان وارداك.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الافغانية عن بيان وزارة الدفاع القول، إن 17 على الأقل من عناصر طالبان قتلوا في هجمات على نقاط تفتيش أمنية في منطقة قادس بإقليم بادجيس غربي البلاد، وأن سبعة آخرين أصيبوا.

وقال الجيش في بيان له إن هناك أربعة آخرين من عناصر طالبان قتلوا، وأصيب خامس، في منطقة أندار بإقليم غزني في وسط البلاد، بعد اندلاع اشتباكات بين طالبان وقوات الأمن.

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وأضاف البيان أن اثنين آخرين من طالبان قتلا في اشتباكات مع قوات الامن بمنطقة جالريز في إقليم ميدان وارداك بوسط البلاد.

ومع ذلك، لم توضح بيانات وزارة الدفاع والجيش تفاصيل بشأن الخسائر التي تكبدتها القوات الأفغانية خلال الاشتباكات.

كما لم تعلق طالبان على الاشتباكات.