حبس الطفل المتهم بقتل صديقه داخل صالون حلاقة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة بلبيس العامة، بالشرقية، حجز طفل؛ لحين ورود تحريات المباحث في واقعة اتهامه بقتل طفل آخر صديقه، داخل صالون حلاقة بقرية "أنشاص الرمل" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل الطفل "أحمد رضا" 16 سنة، مُقيم بقرية "أنشاص الرمل" بدائرة مركز شرطة بلبيس، بطعنة نافذة بالبطن على يد صديقه داخل صالون حلاقة بالقرية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة الطفل "عمار" 12 سنة، والذي طعن المجني عليه بمقص في بطنه حال تواجدهما داخل صالون الحلاقة، فيما تبين نشوب مشاجرة بين الطفلين داخل مركز ألعاب "سايبر نت" بالقرية، قبل أن يذهب المجني عليه إلى صالون الحلاقة، ولحق الثاني به وطعنه، وجرى ضبط الطفل المتهم، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "بلبيس" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وحجزت المتهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.