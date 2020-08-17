محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.
وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك الإسكندرية وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي عند 15.87 جنيه للشراء، و 15.97 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.