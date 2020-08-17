تعرف على أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

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وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك الإسكندرية وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي عند 15.87 جنيه للشراء، و 15.97 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.