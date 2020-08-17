وزير خارجية بريطانيا ينتقد نتيجة الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

أعلن وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب رفض بلاده نتيجة الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا والتي فاز بها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وقال راب - في بيان صحفي نشرته الخارجية البريطانية على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين - إن العالم يراقب بحالة من الفزع العنف الذي تستخدمه السلطات البيلاروسية لقمع الاحتجاجات السلمية التي أعقبت هذه الانتخابات

الرئاسية التي شابها التزوير.وأضاف أن المملكة المتحدة لا تقبل النتائج، قائلا "نحن بحاجة عاجلة إلى إجراء تحقيق مستقل من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن أوجه القصور التي جعلت الانتخابات غير عادلة وكذلك القمع المروع الذي أعقب ذلك".وتابع قائلا "ستعمل المملكة المتحدة مع شركائها الدوليين لمعاقبة المسؤولين ومحاسبة السلطات البيلاروسية".

قدمت حكومة بيلاروسيا استقالتها، لرئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، وذلك وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 15 أغسطس الجاري.

وذكرت قناة (روسيا اليوم)، أن حكومة بيلاروسيا تخلت عن صلاحيتها، وتم توجيه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ورؤساء اللجان الحكومية بممارسة أعمالهم حتى يشكل رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء الجديد من خلال إصدار الوثائق القانونية بشأن التعيين في هذه المناصب".