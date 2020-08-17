3194 متعافٍ من فيروس كورونا فى تايلاند

ذكرت الحكومة التايلاندية، اليوم الإثنين، أن 3194 حالة تعافت حتى الآن من فيروس كورونا، بينما تزال هناك 126 حالة في المستشفيات، في حين استقر عدد حالات الوفاة عند 58 منذ 2 يونيو الماضي .

ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن مركز إدارة كورونا أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع

العدد الإجمالي للمصابين إلى 3378 حالة من بينهم 58 حالة وفاة.وأوضح المركز أن الحالة الجديدة لطالب تايلاندي وصل يوم 3 أغسطس الجاري من إندونيسيا وكان يقيم في منشأة للحجر الصحي بمقاطعة تشون بوري وتم تشخيص إصابته بالمرض بعد اختباره للمرة الثانية أول أمس السبت.وحتى الآن، تم ترحيل 1687 شخصًا من إندونيسيا بمعدل إصابة 17.23%.

وأعلنت‭‭‭ ‬‬‬الحكومة التايلاندية، يوم السبت، عدم تسجيل أي إصابات سواء محلية أو وافدة أو وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مركز إدارة حالات (كوفيد - 19)، حسب ما أوردته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، بأن إجمالي المصابين استقر عند 3376 حالة، ولا يزال هناك 125 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات.