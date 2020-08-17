561 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 224 ألفًا و14 حالة.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد أنه سجل حالة وفاة واحدة
وأفاد بأن هناك 12700 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد بينما تعافى حتى الآن 202 ألف و100 حالة من الفيروس.
وسجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الجمعة،1449 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 221413.
وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 9225.
وسلم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، يوم الأربعاء، الصليب الأحمر اللبناني مساعدة مالية قدرها مليون يورو من الحكومة الألمانية.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن ذلك جاء تعبيرًا عن التضامن من الحكومة الألمانية والصليب الأحمر الألماني مع الجهود التي يقوم بها الصليب الأحمر اللبناني.
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