4 آلاف و892 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 4 آلاف و892 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 690 إصابة في العاصمة موسكو، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 927 ألفًا و745 إصابة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في البلاد اليوم الإثنين بأنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت

روسيا 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليمًا في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليمًا إلى 927 ألفًا و745 إصابة.وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 690 ثم مدينة سان بطرسبورج بعدد 159 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتابع المقر - في بيانه - "غادر 3133 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 736 ألفا و101 شخص".وأشار المقر إلى أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و740 شخصا.