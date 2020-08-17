حكومة بيلاروسيا تتخلى عن صلاحيتها

قدمت حكومة بيلاروسيا استقالتها، لرئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، وذلك وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 15 أغسطس الجاري.

وذكرت قناة (روسيا اليوم)، أن حكومة بيلاروسيا تخلت عن صلاحيتها، وتم توجيه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ورؤساء اللجان الحكومية بممارسة أعمالهم حتى يشكل رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء الجديد من خلال إصدار الوثائق القانونية بشأن التعيين في هذه المناصب".

وأشار الرئيس لوكاشينكو - خلال الاجتماع الذي عقد في مينسك أمس الأول السبت - إلى أنه تم بشكل أساسي، انتقاء الحكومة الجديدة، لافتا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء رومان جولوفتشينكو، وأن الحكومة ستواصل القيام بعملها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

وجرت الانتخابات الرئاسية ببيلاروسيا في 9 أغسطس الجاري، ووفقا للبيانات النهائية للجنة الانتخابات المركزية، فاز

ألكسندر لوكاشينكو، بنسبة 80.1٪.واحتلت سفيتلانا تيخانوفسكايا المركز الثاني بنسبة 10.12٪ ، ولكنها لم تعترف بنتائج الانتخابات، وبعد نشر النتائج، بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في مدن بيلاروسيا، والتي تصاعدت إلى اشتباكات مع الشرطة.

وأعلنت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الاثنين، استعدادها لتصبح زعيمة قومية للبلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقالت تيخانوفسكايا، في رسالة فيديو نشرت على موقع "يوتيوب": "أنا مستعدة لتحمل المسؤولية والعمل كزعيم قومي، حتى يهدأ وضع البلد ويعود إلى إيقاعه الطبيعي".