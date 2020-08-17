بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 320 الفاً و343 حالة والوفيات 46791

وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 320 ألفا و343 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت لندن، بحسب

بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة

جراء الفيروس بلغ 46791 حالة. وقد تعافى 1486 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 28 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا .