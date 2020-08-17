فرنسا: إجمالي إصابات كورونا 252 ألفاً و965 حالة والوفيات 30410

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بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 252 ألفا و965 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت باريس، بحسببيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 29 أسبوعا.
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