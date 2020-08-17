فرنسا: إجمالي إصابات كورونا 252 ألفاً و965 حالة والوفيات 30410

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 252 ألفا و965 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت باريس، بحسب

بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس

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وصل إلى 30410 حالات، في حين تعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، 83 ألفا و993 مصابا حتى الآن.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 29 أسبوعا.