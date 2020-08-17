أعلنت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الاثنين، استعدادها لتصبح زعيمة قومية للبلاد وفقا لموقع روسيا اليوم. Advertisements وقالت تيخانوفسكايا، في رسالة فيديو نشرت على موقع "يوتيوب": "أنا مستعدة لتحمل المسؤولية والعمل كزعيم قومي، حتى يهدأ وضع البلد ويعود إلى إيقاعه الطبيعي". على موقع "يوتيوب": "أنا مستعدة لتحمل المسؤولية والعمل كزعيم قومي، حتى يهدأ وضع البلد ويعود إلى إيقاعه الطبيعي". وطالبت تيخانوفسكايا، بالإفراج عن "جميع المعتقلين السياسيين" في الجمهورية، والقيام "في أقرب وقت ممكن بإعداد أساس تشريعي وتوفير الشروط لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة - انتخابات حقيقية ونزيهة وشفافة يقبلها المجتمع الدولي، دون قيد أو شرط".

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كانت هذه تفاصيل خبر مرشحة سابقة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس: أنا مستعدة لأكون زعيمة قومية للبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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