قرقاش: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قرار سيادي وليس موجهاً ضد إيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش الإثنين أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قرار سيادي، وليس موجهاً ضد إيران.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً ضد إيران، نقولها ونكرّرها.”

أضاف: “لا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق”.

وأوضح قرقاش أن القرارات الاستراتيجية التي تتخذها الإمارات تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، مضيفاً “قرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا”.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل والإمارات توصلتا إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما. فما الذي نعرفه عن هذا الاتفاق حتى الآن؟

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بيان مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إنهم يأملون في أن “يؤدي هذا الاختراق التاريخي إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط”.

البيان المشترك: “إن فتح العلاقات المباشرة بين اثنتين من أكثر المجتمعات ديناميكية والاقتصادات المتقدمة في الشرق الأوسط سيغير المنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي ، وإقامة علاقات أوثق بين الشعوب”.

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وأضاف البيان أنه نتيجة لهذا الاتفاق ستعلق إسرائيل خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.

كما قال نتنياهو : إن إسرائيل ستتعاون مع الإمارات العربية المتحدة على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، وفي مجالات الطاقة والمياه والحماية البيئية والكثير من المجالات الأخرى.

وقد وصف سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، الاتفاق بأنه “فوز للدبلوماسية والمنطقة”.

وقال قادة الدولتين إن لديهما “نظرة مماثلة فيما يتعلق بالتهديدات والفرص في المنطقة، فضلاً عن الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار من خلال المشاركة الدبلوماسية وزيادة التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن”.

وعبّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمل بلاده في أن “تكون هذه الخطوة الجريئة الأولى في سلسلة تنهي 72 عاما من العداء في المنطقة”.

ورحب المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن بالاتفاق الذي وصفه بـ “التاريخي”.