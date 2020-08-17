كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني أصم عند حاجز قلنديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على مواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة (60 عاما) صباح اليوم الاثنين، عند حاجز قلنديا بحجة حيازته سكينا.

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وطالبت قوات الاحتلال المواطن، أثناء توجه نحو معبر السيارات وهي منطقة محظورة على المشاة، بالتوقف وعندما لم يتوقف أطلقوا عليه النار وأصيب في الجزء السفلي من جسده.

وذكرت قناة روسيا اليوم، أن الفلسطيني المصاب، أصم، وقد تم نقله إلى المستشفى للعلاج، فيما أعاد الجيش الإسرائيلي فتح الحاجز.