كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 42000 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم الإبلاغ عن 42،048 حالة إصابة بـ Covid-19 و571 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس يوم الأحد في الولايات المتحدة، وفقًا لإحصاء الحالات بجامعة جونز هوبكنز.

وقد تم تحديد ما لا يقل عن 5،403،361 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء الوباء. وقتل ما لا يقل عن 170.052 شخصا.

وتشمل هذه الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن.

كما تجاوز عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب Covid-19 في الهند 50،000،اليوم الاثنين، وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في البلاد.

تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 941 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 50921.

حددت الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك فقط المزيد من الوفيات المرتبطة بـ Covid-19، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

منذ أن بدأ الوباء، سجلت الهند ما لا يقل عن 2.6 مليون حالة. ومن بين هؤلاء، يعتبر 676،900 نشطا. تعافى حوالي 1.9 مليون شخص.

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وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة اليابانية إن اليابان حددت 1020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأبلغت عن 11 حالة وفاة بسبب كوفيد -19 يوم الأحد.

تمثل الحالات الجديدة اليوم الرابع على التوالي، حيث حددت اليابان أكثر من 1000 حالة. منذ بدء الوباء، حددت السلطات اليابانية 56379 حالة إصابة بـ Covid-19، بما في ذلك 1112 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وأبلغت العاصمة طوكيو عن 260 حالة جديدة يوم الأحد، من بينها 142 حالة لا يمكن تتبعها، وفقًا لحكومة مدينة طوكيو. وهذا هو اليوم الخامس على التوالي الذي تسجل فيه طوكيو أكثر من 200 حالة.

ومن جانب اخر، أبلغت البرازيل عن 41576 حالة إصابة جديدة بـCovid-19 و709 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة في البلاد يوم السبت.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الآن 3.3 مليون. وتوفي ما لا يقل عن 107،232 شخصًا بسبب فيروس كورونا في البلاد، وفقًا لبيانات الوزارة.