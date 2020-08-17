كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر منح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، منح أول براءة اختراع للقاح ضد (كوفيد-19) يطلق عليه اسم (إيه.دي.5-إن.كوف).

وقالت السلطات الصينية، إنه تم تطويره بالتعاون بين شركة الأدوية الحيوية الصينية المبتكرة (كانسينو بيولوجيكس) ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

وأصدرت الإدارة الوطنية للملكية الفكرية (هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين) - بيانًا ذكرت فيه أن براءة الاختراع تم إصدارها في 11 أغسطس الجاري، وأنه يمكن إنتاج اللقاح على نطاق واسع في وقت قصير في حال حدوث تفشي للمرض.

وقالت شركة (كانسينو بيولوجيكس) أن حصول لقاحها على براءة الاختراع يؤكد فعالية وسلامة اللقاح، ويحفظ حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، مع تعزيز ثقة السوق الدولية في لقاحات (كوفيد-19) التي تطورها الصين.

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وقد أعلنت شركة الأدوية الحيوية الصينية المبتكرة (كانسينو بيولوجيكس)، أوائل الشهر الماضي أنها تجري محادثات مع روسيا والبرازيل وشيلي والمملكة العربية السعودية، لإجراء تجارب المرحلة الثالثة من لقاحها الخاص بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).

وقال المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة "تشيو دونغ شو" إن مصنع "كانسينو" الجديد، قيد الإنشاء في الصين، سينتج ما بين 100 و200 مليون جرعة من لقاحات الفيروس سنويا بحلول أوائل عام 2021.

وأظهرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أن لقاح (إيه.دي.5-إن.كوف) لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض المرتبطة بالالتهابات الرئوية الحادة (سارس-كوف 2)، فيما أثبتت بيانات التجارب السريرية فعاليته ومأمونيته ومستويات عالية من الاستجابة المناعية.

كما حصل اللقاح نهاية شهر يونيو الماضي على موافقة مكتب الصحة بإدارة الدعم اللوجيستي (التابعة للجنة العسكرية المركزية الصينية) للاستخدام التجريبي على البشر لمدة سنة بعدما أثبت فعاليته ومأمونيته، وأن الاستخدام سيقتصر خلال الفترة الحالية على الاستخدام العسكري فقط.