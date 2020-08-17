كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية وسقوط جرحى من الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 3 من رجال الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، في منطقة "سيدار بارك" قرب مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، بعد أن تحصن رجل مسلح مجهول في بناء سكني وبدأ بإطلاق النار.

ونشرت الشرطة الأمريكية بيانًا على موقع "تويتر" قالت فيه: "يمكننا أن نؤكد أنه حتى الآن، أصيب ثلاثة من عناصر شرطة سيدار بارك بجروح ناجمة عن أعيرة نارية. وهم في مستشفى محلي في حالة مستقرة".

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وكشفت الشرطة الأمريكية، أنها لم تعتقل بعد الرجل الذي بادر بإطلاق النار. ونوهت بأنه لم يطرح حتى الآن أية مطالب، ولا تزال دوافعه مجهولة.

وطالبت إدارة المدينة السكان المقيمين قرب البناء، حيث يقبع المجرم، بعدم الاقتراب وتجنب الظهور في المنطقة.