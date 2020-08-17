طمرة: تظاهرة احتجاجية لمرشدي مشروع "كاريف"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من مرشدي ومرشدات مشروع "كاريف"، وهو برنامَج إثراء لطلاب المدارس يعمل فيه نحو 4 آلاف مرشد ومرشدة في البلاد، ضد إغلاقه بسبب إيقاف التمويل، على مفرق مدينة طمرة، صباح اليوم الاثنين. تفاصيل أوفى بعد قليل...

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