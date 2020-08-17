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تأجيل الانتخابات العامة في نيوزيلندا إلى 17 أكتوبر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 17 أغسطس 2020

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الإثنين، تأجيل الانتخابات العامة إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول القادم مع تصدي البلاد لتفش جديد لفيروس .

 

وكان من المقرر إجراء الانتخابات العامة بنيوزيلندا في 19 سبتمبر/ أيلول المقبل.

 

وقالت أرديرن، في مؤتمر صحفي: " في نهاية الأمر،السابع عشر من أكتوبر.. يوفر وقتا كافيا للأحزاب كي تخطط لحملاتها في ظل الظروف الموجودة".

 

والأربعاء الماضي، أرجأت رئيسة وزراء نيوزيلندا، خطوة رئيسية على طريق الانتخابات العامة التي ستعقد الشهر المقبل، وذلك مع عودة البلاد لتطبيق إجراءات العزل العام بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة بكورونا.

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وقالت جاسيندا أرديرن، إنها ستعلق حل البرلمان، الذي كان من المقرر أن يفسح المجال لإجراء انتخابات محددة سلفا.

 

ويتعقب مسؤولو الصحة في نيوزيلندا على وجه السرعة مصدر أربع حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، وكلها داخل عائلة واحدة في أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد.

 

ودفعت مجموعة الإصابات هذه، وهي الحالات الأولى التي تم الإبلاغ عنها في البلاد منذ 102 يوما، أرديرن إلى الإعلان عن معاودة فرض إجراءات العزل العام في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

 

وتحولت أوكلاند إلى قيود المستوى الثالث مؤخرا، مما يتطلب من الناس عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، وأعيد فرض قيود المستوى الثاني الأكثر مرونة على بقية البلاد.

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