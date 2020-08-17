شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل في هجوم مسلح بكولومبيا والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 قتل تسعة أشخاص على الأقل في هجوم مسلح وقع في جنوب غربي كولومبيا، حسبما ذكر حاكم ولاية نارينو جون روخاس.

ووجه حاكم الولاية، في تغريدة عبر تويتر، دعوة إلى الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ووزارة الدفاع وشرطة نارينو والمدعي العام لاتخاذ إجراءات عاجلة "لإعادة السلام إلى المنطقة" بعد الهجوم الذي وقع في سامانيجو. وقال روخاس إن وجود الجماعات المسلحة في المنطقة يضر بحقوق الإنسان الدولية. Advertisements وذكرت منصة "إل تيمبو" الإخبارية أن مكتب المدعي العام قال إن عشرات الجماعات المسلحة تنشط في نارينو. ونقلت الصحيفة عن جنرال قوله "إنها منطقة شديدة التعقيد والتي تتضمن تجارة المخدرات". وكانت حركة فارك، أكبر جماعة متمردة في البلاد، تعتمد بشكل كبير على تجارة الكوكايين وتحمي التهريب لتمويل أنشطتها قبل اتفاق سلام عام 2016 بين الحكومة الكولومبية وحركة فارك المسلحة المتمردة أنهى صراعا في البلاد دام 52 عامًا.

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