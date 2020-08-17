مسلحون يهاجمون قرية ويحرقون 40 منزلا في غواتيمالا

الإثنين 17 أغسطس 2020

هاجم مسلحون مجموعة من السكان الأصليين في غواتيمالا، وطردوهم من منازلهم وأحرقوها، في اعتداء أدانته رئاسة البلاد.



وقالت حكومة غواتيمالا إن المسلحين اقتحموا فجر الأحد، قرية بالباتزول في منطقة كوبيلغيتز التي تبعد حوالي 120 كلم شمال العاصمة.

ويسكن القرية أفراد من إثنية كيقتشي التي تنتمي لشعب المايا، السكان الأصليين للبلاد.

Advertisements

في هذه الأثناء، ذكر المتحدث باسم الشرطة خورخي آغيلار، أنهم تلقوا تحذيرات من وقوع الهجوم، مشيرا إلى أنهم أرسلوا عناصر شرطية إلى القرية.

ووفق آغيلار، استهدف المهاجمون 40 أسرة وأحرقوا منازلها.

من جهته، أدان رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي، وقال في تغريدة له على "تويتر" إن "العنف غير مقبول بين الأخوة".

وأضاف "نحن قلقون بشأن الأحداث في مناطق كوبولويتز وكوبان وألتا فيراباز"، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مؤسسات مختلفة لضمان سلامة السكان وأرواحهم.