شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألفا حصيلة وفيات كورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع إجمالي الوفيات في الهند جراء فيروس كورونا لأكثر من 50 ألف حالة اليوم الاثنين في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة ومجمل الحالات إلى نحو مليوني و65 ألف حالة.

وسجلت الهند قفزة يومية بلغت 57981 حالة إصابة ليصل المجمل إلى نحو مليوني و650 ألف حالة لتصبح ثالث دولة فقط بعد الولايات المتحدة والبرازيل.