شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان على أعتاب إغلاق كلي بعد تزايد كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الاثنين إنه يجب فرض إجراءات العزل العام لمدة أسبوعين بعد ارتفاع حاد في الإصابات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير حمد حسن لإذاعة صوت لبنان "اليوم نعلن حالة النفير العام ونحتاج إلى قرار شجاع بالإقفال مدة أسبوعين".
وسجل لبنان أمس الأحد 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قفزة قياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان على أعتاب إغلاق كلي بعد تزايد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.