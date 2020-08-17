شكرا لقرائتكم خبر عن 21.7 مليون إصابة بكورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 7ر21 مليون صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 21 مليونا و 672 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 7ر13 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 775 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وباكستان.