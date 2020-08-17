لجنة برلمانية بصدد تعديل قانون يتيح 'دمج' الجامعات الأهلية 'غير الناجحة'

أكد رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب مقدام الجميلي، عزم لجنته تعديل قانون التعليم الأهلي، مشيراً إلى أنه ستيح دمج الجامعات الأهلية "غير الناجحة".
وأضاف الجميلي "أننا سنكون جاذبين للمستثمرين الذين ينوون افتتاح جامعات أهلية رصينة، على أن يكون استحداث الكليات يناغم سوق العمل في البلد، وأن تكون الاختصاصات التي تدرس فيها نادرة".
وتابع أن "القانون سيعطي السلطة العليا في التحكم بقرارات الجامعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين أن القانون المعمول به حالياً لا يمكن الوزارة من التدخل بالأمور الإدارية والمالية بالنسبة للجامعات الأهلية".
وأشار الجميلي الى أن "اللجنة عازمة على تعديل هذا القانون للتخلص من بعض الجامعات الأهلية التي لم يكن هدفها سوى الربح من بعض الطلبة"، مبيناً أن "هذه الجامعات أو الكليات غير الناجحة يمكن أن تدمج مع أخرى غيرها لتكون أكثر رصانة وعلمية مما كانت عليه".
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