إنهاء تكليف كفاح جبار من مهام إدارة الملاحة الجوية

أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بإنهاء تكليف كفاح حسن جبار من مهام إدارة الملاحة الجوية، مشيراً إلى وجود أنباء عن إعادته إلى الخطوط الجوية العراقية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم إنهاء تكليف الكابتن كفاح حسن جبار من مهام إدارة الملاحة الجوية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك أنباء عن إعادته إلى إدارة الخطوط الجوية العراقية".

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