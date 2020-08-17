إعلان النفير العام في لبنان نتيجة ارتفاع إصابات كورونا

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان إنه يجب فرض إجراءات العزل العام لمدة أسبوعين بعد ارتفاع حاد في الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فايروس كورونا المستجد. وقال الوزير حمد حسن لإذاعة صوت لبنان "اليوم نعلن حالة النفير العام ونحتاج إلى قرار شجاع بالإقفال مدة أسبوعين". هذا وسجل لبنان أمس الأحد 439 إصابة جديدة بفايروس كورونا في قفزة قياسية.



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