التخطيط تتوقع بلوغ عدد سكان العراق في 2025 أكثر من 47 مليون نسمة

وقدمت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن توصية إلى مجلس الوزراء بتأجيل موعد تنفيذ التعداد الذي كان مقررا في شهر تشرين الثاني من العام الحالي، إلى الربع الأخير من العام المقبل 2021.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إنه "بحسب رؤية العراق للتنمية المستدامة فأن عدد سكان العراق قد يبلغ في عام 2025 نحو 47 مليوناً و199 ألف نسمة".



وأوضح، أنه "في عام 2015 احتل العراق المرتبة 121 من اصل 188 دولة في مؤشر التنمية البشرية بمرتبة أقل من مراتب بعض دول المنطقة، كلبنان 76 والأردن 86 وتونس 97 لتأثره بعقود من الحروب والعقوبات الدولية والعنف وعدم الاستقرار السياسي ووطأة الضغوط المالية في قدرة القطاع الصحي على تقديم الخدمات الصحية".

وأشار الهنداوي، إلى أن "سوء التغذية في العراق يبرز على أنه تحد مهم للصحة العامة، إذ يعاني واحد من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة من العمر من توقف النمو".



وكان موقع "Worldometer" الأميركي كشف، الشهر الماضي، أن مجموع سكان العراق خلال عام 2020 بلغ اكثر من 40 مليون نسمة.