- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلحون يهاجمون قرية ويحرقون 40 منزلا في غواتيمالا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
هاجم مسلحون مجموعة من السكان الأصليين في غواتيمالا، وطردوهم من منازلهم وأحرقوها، في اعتداء أدانته رئاسة البلاد.
وقالت حكومة غواتيمالا إن المسلحين اقتحموا فجر الأحد، قرية بالباتزول في منطقة كوبيلغيتز التي تبعد حوالي 120 كلم شمال العاصمة.
ويسكن القرية أفراد من إثنية كيقتشي التي تنتمي لشعب المايا، السكان الأصليين للبلاد.
في هذه الأثناء، ذكر المتحدث باسم الشرطة خورخي آغيلار، أنهم تلقوا تحذيرات من وقوع الهجوم، مشيرا إلى أنهم أرسلوا عناصر شرطية إلى القرية.
ووفق آغيلار، استهدف المهاجمون 40 أسرة وأحرقوا منازلها.
من جهته، أدان رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي، وقال في تغريدة له على "تويتر" إن "العنف غير مقبول بين الأخوة".
وأضاف "نحن قلقون بشأن الأحداث في مناطق كوبولويتز وكوبان وألتا فيراباز"، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مؤسسات مختلفة لضمان سلامة السكان وأرواحهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يهاجمون قرية ويحرقون 40 منزلا في غواتيمالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.