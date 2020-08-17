شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان ذوي الإعاقة من بعثات الأزهر ضمن مناقشات اللجان النوعية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أروقة مجلس النواب، اليوم الإثنين مناقشة عدد من القضايا المهمة باللجان النوعية المختلفة قبل رفع دور الانعقاد الحالي.

وتنعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب همام العادى، لمناقشة عدد من الاقتراحات البرلمانية المقدمة من النواب، منها إنشاء وحدات صحية وتوفير أجهزة طبية وتشغيل وحدات للسجل المدنى بعدد من المحافظات.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الإجراءات التى اتخذتها وزارة الكهرباء فى رفع كفاءة المحولات الكهربائية لاستيعاب الزيادة فى الاستهلاك الكهربائى، وتنفيذ برامج تطوير الشبكة الكهربائية، وتتابع لجنة الدفاع والأمن القومى أعمالها على الجدول المقر.

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وتستمع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، لبيان الدكتورة هالة زايد بشأن خطتها للعام الجديد، فيما تستكمل لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة بشأن تعديلات ببعض أحكام قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، والذى ينص على جواز ندبهم إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، اجتماعها لاستكمال نظر عدد من طلبات الإحاطة منها ما هو مقدم من النائب محمود العتمانى لسرعة إحلال وتجديد معهد فتيات المطرية بالدقهلية وآخر من النائب خالد حنفى بشأن حرمات الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى بعثات الدعاة للأزهر وآخر للنائبة مى البطران بشأن عدم تحديث طرق عرض وتدريس مناهج الفقه والشريعة الإسلامية.