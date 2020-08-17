أمريكا.. إصابات كورونا فاقت 4.5 شخصا مصابا في البلد

تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 5.4 مليون أمس الأحد، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.
وقد وارتفع عدد حالات الاصابة في الولايات المتحدة إلى 5 ملايين و400 الف و180 حالة اصابة فيما بلغ عدد الوفيات ى 169955 حتى تمام الساعة 27ر18 بالتوقيت المحلي (27ر22 بتوزقيت غرينتش) حسب الجامعة.
وتعد ولاية كاليفورنيا الأكثر تضررا بـ622427 حالة تليها فلوريدا بـ573416 حالة ثم تكساس بـ554826 حالة ونيويورك بـ425508 حالة. وتشمل الولايات الأخرى التي سجلت أكثر من 180 ألف حالة جورجيا وإلينوي وأريزونا ونيوجيرسي، بحسب جامعة هوبكنز.
ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرر ا في العالم من حيث عدد المصابين والمتوفين بكورونا حتى الآن.(واج) 590/56270
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