يوفنتوس يرفض مقايضة ديبالا ببوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحيفة، أن يوفنتوس الإيطالي رفض إمكانية إبرام صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها نجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا.

ويستهدف أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، دعم الفريق بلاعب وسط جديد، وهو ما دفع الصحافة إلى الحديث عن إمكانية عقد صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد تقضي بإعادة برناردو سيلفا إلى تورينو.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس لا تفكر في إطلاق سراح ديبالا، وغير متحمسة لهذه الصفقة التبادلية.

وتسعى إدارة يوفنتوس لضم بوغبا بسيناريو مختلف، ففي حالة عدم تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسيتم اقتراح لاعبين آخرين للمبادلة مثل آرون رامسي وفيديريكو برنارديسكي.

جدير بالذكر أن بوغبا يلقى اهتماما كبيرا من قبل ريال مدريد أيضًا، إلا أن النادي الملكي لا نية لديه لعقد صفقات ضخمة هذا الصيف.