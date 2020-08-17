برشلونة يرد على إمكانية رحيل ميسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفت تقارير صحفية، إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني، في أعقاب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" عن مصادر إدارية في الفريق، فإن الرئيس بارتوميو، والرئيس التنفيذي أوسكار جراو، والسكرتير الفني إريك أبيدال، لم يتلقوا أي رسالة من ميسي تفيد برغبته في الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى التواصل مع بعض المقربين من ميسي، لكن لا يوجد حتى الآن تأكيد أو رفض من جانبهم لهذه المعلومات.

وكان موقع "Esporte Intercativo" قد ذكر أن ميسي يريد الرحيل عن البلوغرانا فورا، وأبلغ الإدارة بذلك، على خلفية الخسارة المؤلمة (8-2) أمام بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وعدم وجود مشروع تنافسي.

وتحيط الشكوك والتكهنات ببرشلونة، على مستوى الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، منذ السقوط القاري الذي وضع النادي وسط أجواء عاصفة.