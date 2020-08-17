كورونا عالميا: الوفيات بالهند 50 ألفا والفيروس يتفشى بأميركا اللاتينية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتواصل انتشار فيروس كورونا المستجد في مناطق واسعة حول العالم، وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الهندية اليوم، الإثنين، أن الوباء حصد أرواح 900 شخص، أمس، وأنه حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 50 ألفا.

وتجاوزت الهند، الأسبوع الماضي، بريطانيا كالدولة التي سجّلت رابع أعلى حصيلة للوفيات الناجمة عن الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، بينما أعلنت 2.6 مليون إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الليلة الماضية، تسجيل 4448 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 214 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 522,162 حالة والوفاة إلى 56,757. وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

وأظهرت بيانات رسمية أنّ فيروس كورونا يواصل تفشّيه في العديد من دول أميركا اللاتينية، ولا سيّما في كولومبيا، حيث تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء عتبة الـ15 ألف حالة، وفي البيرو التي سجّلت حصيلة إصابات يومية قياسية.

وفي بوغوتا، أعلنت وزارة الصحّة أن كولومبيا سجّلت 287 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 15,097 حالة من أصل 468,332 إصابة سجّلت لغاية أمس. وكولومبيا، البالغ عدد سكّانها 50 مليون نسمة، هي رابع دولة في أميركا اللاتينية من حيث أعداد الوفيات والإصابات.

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وفي ليما، أعلنت وزارة الصحّة أنّ البيرو سجّلت خلال 24 ساعة أكثر من 10 آلاف إصابة، وهو رقم قياسي جديد لليوم الثاني على التوالي. وقالت الوزارة إنّ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس خلال 24 ساعة بلغ 10,143 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد المصابين إلى 535,946 مصاباً منذ بداية الوباء.

وكانت البيرو سجّلت السبت عدد إصابات قياسياً أيضاً، بلغ 9501. أما حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء، فبلغت 26,281 وفاة، بينها 206 وفيات سجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جهتها أعلنت الإكوادور، إحدى الدول الأكثر تضرّراً من الوباء في أميركا اللاتينية مع أكثر من مئة ألف إصابة، عزمها على تصنيع لقاحات مضادّة للفيروس. وقال وزير الصحّة، خوان كارلوس زيفالوس، في بيان إنّ "الإكوادور أيضاً لديها القدرة على تصنيع لقاحات مضادّة لكوفيد-19، مثلها مثل الأرجنتين وكولومبيا والمكسيك، التي أعربت عن اهتمامها بإنتاجها".

ومنطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي هي أكثر مناطق العالم تضرّراً بالفيروس، مع أكثر من 6 ملايين إصابة.

وفي فرنسا، سُجل أمس، ولليوم الثاني على التوالي، أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وفقاً لبيانات رسمية. وأظهرت بيانات إدارة الصحة العامّة الفرنسية أن البلاد سجّلت 3105 إصابات جديدة مؤكّدة بالفيروس، في حصيلة يومية تقلّ بقليل عن تلك التي سجّلت السبت (3110) وكانت الأعلى على الإطلاق منذ أيار/مايو. وبين السبت والأحد توفي مريض واحد بكوفيد-19 في فرنسا. وحصدت الجائحة في فرنسا لغاية اليوم أرواح 30,410 أشخاص، وفقًا لبيانات إدارة الصحة العامة الفرنسية.