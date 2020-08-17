شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الياباني يدخل المستشفى والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 قالت محطة نيبون التلفزيونية ووكالة كيودو للأنباء إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دخل مستشفى بطوكيو اليوم الاثنين لإجراء فحص.

ولم يعرف السبب بشكل مفصل، ولكن كيودو نقلت عن أشخاص حول آبي قولهم إنه لإجراء فحص معتاد.

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