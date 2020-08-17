شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى عدد وفيات بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 سجلت ولاية فيكتوريا ثاني أكثر ولايات استراليا سكانا اليوم الاثنين أعلى عدد من حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بلغ 25 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى 282 حالة إصابة جديدة.

وسجلت الولاية 16 حالة وفاة و279 حالة إصابة جديدة يوميا في وقت سابق. كما سجلت أعلى معدل يومي سابق لحالات الوفاة، والذي بلغ 21 الأسبوع الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى عدد وفيات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.