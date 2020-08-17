اخبار العالم

لا إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس في البر الرئيسي في 16 أغسطس، مقابل 19 حالة في اليوم السابق.

 

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

Advertisements

 

وسجلت الصين أيضا 37 حالة حاملة للفيروس من دون ظهور أعراض مقابل 16 حالة قبل يوم.

 

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 16 أغسطس 84849 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا