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الصين تصدر أول براءة اختراع للقاح كورونا 

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تصدر أول براءة اختراع للقاح   والان نبدء بالتفاصيل

أكدت هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين إن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح (إيه دي5-إن سي أو في) ضد كوفيد-19 . وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية يوم الأحد إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.

ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.

وتعتزم عدة دول بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانسينو منها روسيا والبرازيل وتشيلي.

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