شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان يعتزم مغادرة المستشفى اليوم بعد إجراء فحص والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر حكومي مطلع لرويترز إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دخل مستشفى بطوكيو اليوم الاثنين لإجراء فحص طبي ويعتزم العودة لمنزله في وقت لاحق اليوم.

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