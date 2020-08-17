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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 5 ملايين مصاب بكورونا في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأحد إن إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغت خمسة ملايين و340232 حالة، بزيادة 54686 حالة مقارنة بإحصائها السابق، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 1150 ليصل الإجمالي إلى 168696 حالة.
وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 15 أغسطس، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل هذا التاريخ بيوم.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
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