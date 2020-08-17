شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يواصل استشراءه في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة بالبرازيل أمس الأحد إنها سجلت 23101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و620 وفاة.



ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البلاد إلى ثلاثة ملايين و340197 إصابة مؤكدة و107852 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يواصل استشراءه في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.