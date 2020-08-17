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لا إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

لا إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس في البر الرئيسي في 16 أغسطس، مقابل 19 حالة في اليوم السابق.

 

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وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

 

وسجلت الصين أيضا 37 حالة حاملة للفيروس من دون ظهور أعراض مقابل 16 حالة قبل يوم.

 

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 16 أغسطس 84849 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

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