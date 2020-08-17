شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات: خطاب إيران التحريضي خطير ومرفوض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية، أمس، القائم بالأعمال في سفارة إيران وسلّمته، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن القرارات السيادية للإمارات.

Advertisements واعتبرت هذا الخطاب غير مقبول وتحريضياً ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وأكدت الإمارات رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية عقب معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، معتبرة ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة. كما استنكر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التهديدات والتصريحات الإيرانية تجاه دولة الإمارات.

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