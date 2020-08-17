إجراءات إماراتية هامة لعودة مدرسية آمنة من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة "كوفيد - 19" في إمارة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة خطط إعادة فتح المدارس الخاصة ودوام الطلاب خلال العام الدراسي المقبل.

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وتعطي الخطط الخيار لأولياء الأمور والطلاب بمواصلة التعليم عن بعد بشكل كامل خلال الفصل الأول من العام الدراسي المقبل شريطة التنسيق المسبق مع المدرسة، كما اعتمدت اللجنة مع تشديدها على ضرورة تطبيق معايير صحية ووقائية صارمة سياسة امتثال جديدة تطبق في كافة المدارس الخاصة في الإمارة، وتشترط سياسة الامتثال حصول المدرسة على خطاب عدم ممانعة من دائرة التعليم والمعرفة قبل إعادة افتتاحها.

وكانت دائرة التعليم والمعرفة قد أقرت خمسة نماذج رئيسية لاستقبال الطلاب، تشمل سياسات وإرشادات توجيهية تبعا للقدرة الاستيعابية للمدارس، وهي الانتظام بنظام الدوام الكامل الذي سيتطلب حضور الطلاب يوميا إلى المدرسة والانتظام بنظام الدوام الجزئي الذي سيحضر الطلاب بموجبه يوميا إلى المدرسة ولكن لنصف اليوم الدراسي.