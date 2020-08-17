في زيارة لم يعلن عنها.. وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان إلى طرابلس

ذكرت وسائل إعلامية أن وزيريّ دفع تركيا وقطر سيصلان إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة لم يتم الإعلان عنها من قبل.
وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره القطري خالد العطية، سيصلان إلى طرابلس.
وقالت وسائل إعلامية ليبية إن الوزيرين سيجريان محادثات مع مسئولي حكومة الوفاق، التي يرأسها فايز السراج، والتي تسيطر على طرابلس، بالإضافة إلى لقاء بعض قادة الميليشيات هناك.
من ناحية أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي، رصد نشر تركيا لمنظومة دفاع جوي في العديد من المناطق غربي البلاد وخاصة في قاعدة الوطيه التي سيطر عليها المرتزقة الأتراك.
وتتدخل تركيا عسكريا في ليبيا لدعم حكومة السراج بتقديم دعم جوي وأسلحة ومرتزقة متحالفين معها من سوريا بدعم وتمويل قطري.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا نقلت أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى.
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