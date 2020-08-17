«قانون العمل».. تعديلات هامة لحماية العاملين بالقطاع الخاص

طالب النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بمناقشة وإصدار مشروع قانون العمل قبل انتهاء مدة البرلمان الحالي.

وأكد رحيم، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن مشروع قانون العمل الجديد يعد من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة والضرورية، وهناك حاجة ملحة لإصداره، خاصة في ظل سلبيات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، والذى يحتاج لتعديلات كثيرة لضبط العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق كلا الطرفين، ويحمي العمال من أي تعسف ضدهم.

Advertisements

وأضاف رحيم أن مشروع قانون العمل الذي انتهت إليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وناقشته باستفاضة وسط توافق بين الحكومة والنواب بشأن مواده، مشروع جيد ومتوازن، ويحتوي على ضمانات مهمة لحماية حقوق العمال وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وبالتالى فى حالة صدوره وتفعيل هذه الضمانات سيؤدى ذلك إلى زيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة.

وأوضح عضو البرلمان أن مشروع قانون العمل ينص على "إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية بين العمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات، ويمنع الفصل التعسفي للعامل، ويضع ضوابط وقيود صارمة لفصل العامل وإنهاء خدمته ويشترط أن يكون ذلك من خلال حكم قضائي"، مما يحفز الشباب على العمل القطاع الخاص.

وأشار رحيم إلى أن مشروع القانون يتضمن ضمانات مهمة لحماية المرأة العاملة، وهو ما يتوافق مع خطة الحكومة لزيادة معدلات تشغيل المرأة، وذلك من شأنه أن يحد من الزيادة السكانية.